Россия - G7: кому это нужно? | #КУБ

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Станет ли "Большая семерка" снова "Большой восьмеркой"? Эммануэль Макрон и Дональд Трамп решили позвать Россию обратно. По словам американского президента, это было бы вполне уместно: всё равно на саммитах "семерки" часто обсуждают Россию. Против выступили власти Германии, Канады и Великобритании.

Да и сам Макрон позже, судя по всему, дал обратный ход. По его мнению, если Россия вернется без выполнения каких-либо условий, то это продемонстрирует слабость "Большой семерки". А потому возвращение России Макрон допустил только в одном случае – если будет разрешен украинский кризис.

Скептически эту новость восприняли и в Москве. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опасается, что всё может свестись к формату не большой восьмерки, а семи против одного: "Нас будут коллективно убеждать (принуждать?) признать все прелести западного мироустройства и вступить в ряды адептов нового либерального порядка". И при этом России придется отодвинуть на второй план собственные интересы и интересы ее партнеров.

Высказаться решил и украинский президент. Как считает Владимир Зеленский, чтобы вновь занять место "в повестке дня высокой дипломатии", Россия должна подать миру серьезный сигнал, то есть "вернуть оккупированный Крым, прекратить боевые действия в Донбассе и освободить более 100 политзаключенных и моряков, которых удерживает Кремль".

З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований,... Publiée par Володимир Зеленський sur Mercredi 21 août 2019

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала пост Зеленского "бессмысленным набором букв" и разъяснила ему значение слов "дипломатия" и "повестка". Захарова заявила, что сигналов ждут от самого Зеленского, и не в соцсетях, а реальности. Что же касается высокой дипломатии, то наивысшая международная площадка, как пишет Захарова, - это Совбез ООН, и российская делегация не прекращала там своей работы.

СМИ: «Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8,... Publiée par Maria Zakharova sur Mercredi 21 août 2019

Почему о возвращении России заговорили именно сейчас? Как считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, таким образом страны Запада пытаются развести по разные стороны Россию и Китай:

"Они понимают, что глобальное противостояние и с Китаем, и с Россией одновременно невозможно. Российско-китайские отношения, вопреки их ожиданиям, остаются партнерскими, никакого конфликта между странами не возникает. Китай вызывает всё большую и большую озабоченность. И в этой связи действительно в первую очередь Трамп, но также Макрон, который является сегодня, я думаю, единственным перспективным, стратегически мыслящим политиком в Западной Европе, особенно в условиях предстоящего ухода Ангелы Меркель, - они понимают, что эта ситуация крайне опасна, и они пытаются как-то нормализовать отношения с Россией, чтобы ослабить ее партнерство с Китаем".

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