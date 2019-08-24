В Гонконге вновь слезоточивый газ

Полиция Гонконга вновь применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных протестов — впервые за последние десять дней.

Reuters

Формально шествие в промышленном районе Квун Тун начиналось по согласованному маршруту, с разрешения властей. В районе манифестации закрыто сразу несколько станций метро. По сообщениям полиции, некоторые группы радикально настроенных активистов отклонились от маршрута, стали блокировать улицы и возводить баррикады. В полицейских стали бросать бутылки с зажигательной смесью, после чего стражи порядка и применили слезоточивый газ.

Reuters

А накануне вечермо десятки тысяч активистов выстроили «живую цепь» длиной свыше 30 км, вдоль маршрутов трёх веток метро. В руках собравшиеся держали фонари и плакаты.

Акция протеста против действий руководства Особого административного района приурочена к 30-й годовщине акции «Балтийский путь», когда живую цепь создали около двух миллионов жителей прибалтийских республик СССР.