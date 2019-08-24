Париж отмечает 75-летие освобождения от нацистской оккупации

"Париж, над которым надругались, который разрушили и который истязали, сегодня освобожден!" - заявил вечером 25 августа 1944 года глава французского Сопротивления Шарль де Голль.

Париж был оккупирован нацистской Германией с июня 1940-го. Все четыре года войны Франция считалась одним из самых спокойных регионов Рейха. Ситуация резко изменилась после высадки союзников в Нормандии и открытия второго фронта.

Обладавшие численным превосходством, а также более современным оружием и оснащением, союзники уже к 15 августа подошли к Парижу. В тот же день Гитлер приказал любой ценой удержать город, в случае невозможности - уничтожить.

Первоначально в планы союзников входило окружение Парижа и принуждение немецких сил к сдаче, но генерал де Голль и его окружение убедили командование пойти на штурм. В преддверии наступления гестапо и провишистская полиция провели аресты граждан, подозреваемых в связях с французским Сопротивлением, евреев и просто неблагонадёжных. Было задержано 2600 человек, которых тем же вечером направили в Бухенвальд.

В тот же день началась всеобщая забастовка парижан, которая полностью парализовала работу почти всех инстанций города к 18 августа. Накануне военный комендант Парижа Дитрих фон Хольтиц издал приказ заминировать наиболее важные объекты города.

18 августа начали распространяться слухи о приближении союзников к городу, бойцы Сопротивления активизировали свою деятельность, на стенах домов они расклеивали плакаты с призывом к лицам от 18 до 60 лет, способным держать оружие, начать вооружённое восстание.

Утром 19 августа 1944 начались первые стычки между бойцами французского Сопротивления и немцами. На следующий день полномасштабные уличные бои шли по всему Парижу. Силы французского Сопротивления теснили немцев и вишистов, а на освобождённых территориях вводили добровольческие охранные дружины из местных жителей. Днем 20 августа в ходе штурма была очищена от немцев городская тюрьма Парижа и лагерь для заключённых «Форт де Роменвиль», действовавший с октября 1940 года. Но отступающие немцы и формирования вишистов успели расстрелять большую часть заключённых.

Несмотря на успехи, бойцам Сопротивления всё ещё сильно не хватало боеприпасов и оружия. Наконец, вечером 24 августа 1944 года в город сразу с двух сторон начали входить 4-я пехотная дивизия США и 2-я бронетанковая дивизия «Свободная Франция» общей численностью в 16 тыс. человек. С помощью артиллерии и танков им удалось почти полностью подавить сопротивление немцев и вишистов.

Взбешённый Гитлер приказал взорвать город, однако фон Хольтиц ослушался приказа. Около трех часов ночи 25 августа был подавлен последний опорный пункт немецко-вишистской обороны, комендант Парижа сдался в плен. Вместе с ним сложили оружие 11 800 немецких и около 4000 вишистских солдат. Французская столица была освобождена.

Уже на следующий день на Елисейских полях состоялось первое парадное шествие союзнических войск, в котором принял участие Шарль де Голль.