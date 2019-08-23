"Балтийский путь": запретный полет, который вошел в историю

В августе 1989 года пилот Витаутас Тамошюнас совершил один из самых запоминающихся полетов в истории Литвы и всего Советского Союза. Несмотря на запреты, он пролетел над "Балтийским путем" - человеческой цепью длиной 675 км, которая связала Литву, Латвию и Эстонию в знак несогласия с политикой властей, скидывая на протестующих цветы.

По некоторым оценкам, в акции за независимость Прибалтики участвовали два миллиона человек. Она стала одним из главных символов распада СССР.

"Я не считаю себя героем, - сказал Тамошюнас Euronews в преддверии годовщины "Балтийского пути". - Охватившее нас тогда чувство, что Советский Союз в конечном итоге распадется, было настолько ошеломляющим, что многие осмелели и готовы были напасть на умирающего льва".

По словам пилота, идея разбрасывать цветы пришла в голову литовскому политику Альгимантасу Норвиласу, который впоследствии подписал акт 1990 года о восстановлении независимости Литвы от Советского Союза. В ночь перед акцией другой пилот Казимерас Шалчюс закрасил советский флаг на хвосте своего самолета Ан-2, заменив его на литовский.

"В тот день был запрет на все полеты над Прибалтикой, в том числе на регулярные рейсы "Аэрофлота", советской авиакомпании. Но так как я никакого личного приказа оставаться на земле не получал, я не чувствовал, что нарушаю запрет", - вспоминает пилот.

Vytautas Tamošiūnas

Рейсы, совершенные 23 августа, окружала тайна: пилоты до последней минуты не знали точного маршрута, высоты полетов и даже состава экипажа. В результате рейсы были совершены из аэродрома Поцюнай, недалеко от Каунаса. Цветы, собранные по всей Литве, тайно доставили на взлетную площадку. "Отсутствие информации было одной из мер предосторожности против любых провокаций и диверсий", - объяснил Тамошюнас.

После первого пролета над цепочкой, пилот приземлился недалеко от города Укмерге, в 70 км от первоначальной точки, чтобы забрать очередную порцию цветов. "Их было так много, что мне потребовалось совершить семь взлетов и посадок, чтобы рассеять их все", - сказал он.

По словам пилота, на то, чтобы доставить все цветы на аэродром, потребовалось 12 грузовиков. Литовцы приносили сирень, гладиолусы и подсолнухи. "После того, как основная масса цветов была сброшена, остальную часть рассеяли над советскими военными базами", - вспоминает он.

Самолеты пролетали на высоте 10-12 метров, что было очень рискованно: один неосторожный жест и пилот мог задеть линию электропередач.

Другая опасность исходила от советских властей. После последнего полета, Тамошюнаса окружили сотрудники КГБ, отобрав все личные вещи, включая камеру. Затем его вызвали для дачи показаний в местном отделении Комитета госбезопасности.

Пилот вспоминает, что офицер КГБ не слишком сурово его допрашивал. "Мне показалось, что он и напарники были скорее озабочены тем, чтобы покинуть Литву до того, как Советский Союз окончательно развалится", - сказал Тамошюнас, добавив, что лицензии пилота он все же лишился.

Акция "Балтийский путь" пыталась привлечь внимание мирового сообщества к желанию народов Прибалтики отделиться от СССР. По некоторым оценкам, в акции участвовало 25% всего населения трех республик. Через 6 месяцев после протеста Литва стала первой из союзных республик, получивших независимость от Советского Союза.