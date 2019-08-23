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Россия

Сборная России осталась без Евгения Кузнецова

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 Ольга Кепински 
Сборная России осталась без Евгения Кузнецова
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REUTERS/David W Cerny
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Нападающий сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной Федерацией Хоккея на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В его пробе, которая была сдана в мае во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

Сам хоккеист согласился с наказанием и огорчен, что не сможет помочь сборной России на международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Пекине.

Но если кокаин для Международной федерации хоккея — запрещенное вещество, то для НХЛ — он не считается препаратом, улучшающим работоспособность. Действия Кузнецова — употребление наркотиков, что требует оперативного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения. Об этом заявил вице-комиссар лиги Билл Дэйли.

Дальнейшую судьбу россиянина клуб решит позднее.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.