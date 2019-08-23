"Мы доверяем только себе": глава МИД Ирана о политике изоляции

После встречи с президентом Эммануэлем Макроном накануне саммита "Большой семерки" министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал корреспонденту канала Euronews Анелиз Боржес, что доволен предложениями французского лидера по разрядке кризиса вокруг иранской ядерной программы, однако отметил, что предстоит еще много работы.

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана:

"Мы обсудили с президентом Макроном возможность возвращения США к выполнению своей части сделки, и как Европа и два других участника Совместного всеобъемлющего плана действий, а также остальная часть международного сообщества могут выполнить свои обязательства, независимо от Соединенных Штатов. Конечно, мы знаем, что США играют большую роль в мировой экономике, но вклад других не менее важен"

Анелиз Боржес, EURONEWS:

"Ваш представитель заявил: "Мы не ждем ничего, не доверяем никому, ни одной стране". Вырисовывается довольно мрачная дипломатическая картина. Кто ваши друзья сегодня?"

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана:

"В международных отношениях мы хотим взаимодействовать со всеми, но доверяем мы только своему народу. Уверены мы можем быть только в них, наших людях. __И именно поэтому мы смогли выстоять на протяжении 40 лет давления извне, и мы будем продолжать это делать, основываясь на доверии к нашему народу.

Это не означает политику изоляции, на самом деле мы сконцентрированы на нашем регионе, мы занимаемся борьбой с терроризмом, с агрессией.

Мы играем важную роль в нашем регионе и будем продолжать быть активным игроком в международном сообществе, но на собственном горьком опыте мы поняли, что верить мы можем только своему народу и рассчитывать на свои силы".

Смотрите полное интервью с министром иностранных дел Ирана в субботу 24 августа в 21:00 по московскому времени на канале Euronews и Euronews .com