Неравенство в Европе: что такое гиг-экономика?

Лидеры большой семерки съезжаются на саммит в курортный французский город Биарриц. На повестке дня по инициативе Эммануэля Макрона — обсуждение растущего экономического неравенства.
В то время как по другую сторону Ла-Манша в прибрежном городе Уитби местные жители пытаются поймать все работы последние дни столь типично пасмурного британского лета.
Эд Кросс — один из тех, кто рад свободному времени. В этом месяце у него первый за 12 лет оплачиваемый отпуск.
Эд — сотрудник службы доставки в рамках так называемой гиг-экономики (экономики свободного заработка), которая за последние три года выросла вдвое, на нее приходится 4,7 млн источников дохода в Великобритании.
Цифровые платформы, такие как Uber и Deliveroo, позволяют работать в удобные для сотрудников часы. Но не все так радужно, этот вид заработка считают ущемляющим права человека.
Профсоюз помог Эду подать иск к компании.
Эд говорит, что смена традиционных индустрий на цифровые платформы сильно ударила по работникам.
Шквал критики, касающейся ущемления прав человека и требований минимального размера оплаты труда в гиг-экономике, побудил депутатов обратиться к правительству с призывом в срочном порядке изменить трудовое законодательство Великобритании.