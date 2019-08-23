Мальта - место высадки, но не более

Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Румыния заявили о готовности принять 356 мигрантов, находящихся на борту Ocean Viking - судна неправительственных организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ".

Как пояснил в Твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, ни один из подобранных в Средиземном море 19 дней назад мигрантов не останется на острове. Мальта станет лишь местом высадки для пассажиров Ocean Viking, которых вскоре после распределят заинтересованные государств.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер уже заявил, что его страна примет 150 человек. Ранее Париж согласился принять 40 из 150-ти пассажиров другого судна НПО "Open Arms.

Ранее представитель "Врачей без границ" заявил, что на борту осталось продовольствия всего на 4 дня, включая сегодняшний. Среди 356 пассажиров Ocean Viking высадки ожидают четыре женщины и пятеро детей в возрасте от года до шести лет, а также около сотни несовершеннолетних, большинство из которых путешествуют без сопровождения взрослых.

Во вторник, также после девяти дней ожидания, на итальянский остров Лампедуза высадились последние из 147 мигрантов с борта другого судна неправительственной организации Proactiva Open Arms.