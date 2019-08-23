Италия: курс на коалицию

В Италии Демократическая партия и "Движение пяти звезд", входившее в распавшуюся недавно правящую коалицию, приступили к переговорам о возможном партнерстве в составе нового правительства. Бывшие политические оппоненты оценили состоявшийся обмен мнениями как конструктивный, пообещали продолжать консультации, исключив переговоры с другими политическими партиями на данном этапе.

Грациано Дельрио, координатор демократов, пояснил ситуацию так: "Старт оказался хорошим, мы обнаружили совместимость по широкому ряду вопросов и можем уже в ближайшие часы приступить к работе над законом о бюджете. Как вы понимаете, это добрый знак".

"Движение 5 звёзд", которое наблюдатели называют ключевым участником процесса формирования будущей коалиции, согласно на поиск вариантов при условии выполнения 10 своих требований. В их числе - сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента и введение минимальной почасовой оплаты труда. Быть новой коалиции или нет, решится ко вторнику, когда представителей партий вновь примет президент страны.

Элена Кавллоне, Euronews: "У партий - пять дней, чтобы попытаться построить то, что еще совсем недавно казалось невозможным - а именно, альянс между "Движениями пяти звезд" и демократами. Стороны на протяжении нескольких лет демонстрировали существенную разницу в подходах к управлению страной и Европой в целом.

Ставки высоки, обе партии рискуют, если внеочередные выборы все же объявят. Их альянс предполагает взаимные уступки, что что может привести к еще большему внутреннему расколу в партийных рядах с обеих сторон.

Вчерашние оппоненты могут сблизить позиции по таким направлениям, как социальная политика и защита окружающей среды, однако в том, что касается конституционных реформ и экономики, их взгляды расходятся. Сроки поджимают, в том числе и в общеевропейском календаре. Впереди - назначение комиссар Ес от Италии и утверждение закона о бюджете. Любые задержки в формировании нового правительства могут лишить Италию возможности громко заявить о своей позиции в важнейший для большой Европы период".