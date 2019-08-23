5 туристов погибли от ударов молнии в Татрах

По меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей, погибли в четверг в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши. Более ста получили ранения - сильные ожоги и травмы. Местные власти организовали спасательную операцию. Несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти 12-летнего мальчика. Пострадавшие были доставлены на вертолетах в больницу курортного города ЗакопАне.

Также сообщается об одном погибшем туристе из Чехии на словацкой стороне Татр. Его спутница получила серьезные ранения.

Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Опасность представляют и металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы.

Утром в четверг погода в Татрах была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Несмотря на предупреждения синоптиков, в это районе оказалось достаточно много туристов, которые понадеялись на то, что установившаяся с утра хорошая погода не испортится.