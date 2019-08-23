Наводнение в Китае: спасатели идут на помощь

Жители китайской юго-западной провинции Сычуань оказались в ловушке. Там из-за сильных дождей произошло наводнение, а в горных районах сошли селевые потоки.

В городском округе Лэшань спасателям при помощи строительного крана пришлось вызволять старика, застрявшего прямо по середине речного канала. Двое жителей соседней затопленной деревни шесть часов провели в воде, пока к ним не пришли на помощь. В безопасное место их переправили при помощи верёвок.

Из-за наводнения разрушены почти все дороги в сельской местности, машины экстренных служб далеко не всегда могут быстро добраться до места ЧП. В зоне бедствия только в этом районе находятся 30 тысяч человек, в их числе, как сообщается, до двух тысяч иностранных туристов.