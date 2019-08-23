G7: спасти леса Амазонии

Десятки тысяч очагов возгорания, застилающий города едкий дым... Пожары продолжают уничтожать тропические леса Амазонии.

На их защиту встала ООН. "В разгар экологического кризиса мы не допустим ещё большего ущерба для основного нашего источника кислорода и биоразнообразия", - сказал генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш.

"Наш дом горит. В прямом смысле", - написал в своём твиттере Эммануэль Макрон. Правда, в качестве иллюстрации он по ошибке выбрал снимок, сделанный пару десятков лет назад.

Между тем, президент Франции заявил, что речь идёт о "кризисе международного масштаба", и эта тема должна стать одной из главных в повестке дня саммита "Большой семёрки".

"Президент Макрон стремится извлечь политическую выгоду из ситуации, которая считается внутренним делом Бразилии", - парировал Жаир Болсонару. А предложение обсудить этот вопрос на саммите без участия стран региона бразильский лидер назвал "признаком колониального мышления, недопустимого в XXI веке".

Явный скептик в вопросе глобального потепления климата, Болсонару испытывает серьёзное давление со стороны общественности. Многочисленные акции протеста против бездействия властей проходят в Сан-Паулу и Рио, возле зданий бразильских дипмиссий во многих странах.

Как утверждают специалисты, причиной возгорания стала распространённая в Амазонии практика, когда лес выжигают и вычищают под сельхозугодия.