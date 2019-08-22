Папуасам отключили интернет

Власти Индонезии полностью заблокировали доступ в интернет в восточных провинциях страны, где на протяжении нескольких дней продолжаются массовые манифестации протеста. В распространенном в четверг заявлении официального представителя Министерства коммуникаций и информации говорится, что "доступ будет ограничен до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется". Это было сделано для того, чтобы провокационная информация и слухи, способствующие, по словам властей, разжиганию насилия, не попадали в интернет.

Тем временем на восток страны были направлены более тысячи полицейских и военнослужащих. Накануне в провинции Западное Папуа участники акций протестов устроили беспорядки около местного рынка, подожгли палатки, пытались прорваться к зданию местной администрации, забрасывали полицейских камнями.

Массовые протесты против этнической дискриминации в Индонезии коренных жителей провинций Папуа и Западное Папуа начались в понедельник после того, как в социальных сетях распространились сообщения об оскорблениях и нападениях на студентов-папуасов со стороны представителей другой крупнейшей этнической группы.