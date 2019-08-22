Идлиб: риск гуманитарного кризиса

ООН и гуманитарные организации предупредили о риске масштабных потерь среди мирного населения в результате авиаударов, зафиксированных в провинции Идлиб, которую считают последним бастионом сирийской вооруженной оппозиции. Очевидцы сообщают об интенсивных авиаударах в районе города Маарат ан-Нуман, там пострадали гражданские объекты.

В провинции Идлиб проживают до 3 миллионов человек.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уточнил: "Люди продолжат покидать свои дома; полторы тысячи человек в северной провинции Хама, по сообщениям, вечера продвинулись дальше на север. В период с 1 мая до 18 августа были зафиксированы 576 тысяч перемещений внутренних беженцев на северо-западе страны. Некоторые люди были вынуждены бежать с места на место по 5- 10 раз".

Москва заявила, что следит за развитием ситуации в Сирии, подтвердив присутствии российских военных в провинции Идлиб. Во вторник ситуацию в регионе обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом и члены российской делегации во главе с Дмитрием Саблиным. В числе прочего Асад заявил, что располагает данными о поддержке, которую вооруженные группировки в Идлибе получают со стороны Турции.