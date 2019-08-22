День российского флага-2019

Праздничными мероприятиями - шествиями, концертами, флешмобами - по всей России отметили День государственного флага.

Сам праздник был установлен указом президента в 1994 г. и с тех пор отмечается ежегодно 22 августа.

Праздничные вело-, мото- и автопробеги прошли в Тюмени, Перми, Уфе, Новосибирске. На Чукотке российский триколор водрузили на вершину самой высокой горы в регионе.

В Красноярском крае с флагом в руках финишировали участники 170 -километрового заплыва по Енисею. Сменяя друг друга, они преодолели дистанцию за четыре дня.

Жители Улан-Удэ запустили трёхцветных воздушных змеев, в небе над Ростовом-на-Дону появились сотни белых, синих и красных воздушных шаров. Стометровый флаг из отпечатков ладоней горожан развернули в Сочи, а в Саратове и Ставрополе создали "живой" триколор.

Празднование в Москве, охватившее десятки городских площадок, одним днём не ограничилось и продлится до 25 августа.