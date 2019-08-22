Политическое прошлое Чехии смешалось с настоящим. В среду тысячи людей маршем прошлись по улицам и площадям Праги в память о жертвах разгона антиправительственных акций протеста, произошедших 50 лет назад.

21 августа 1969-го - спустя год после советского вторжения, положившего конец реформам Пражской весны, силами безопасности были жёстко разогнаны стихийные митинги с участием тысяч людей.

В результате погибли пять человек, ещё несколько пострадали.

И вновь, в символическую для страны дату, на Вацлавской площади и возле Пражского Града были слышны протестные лозунги, на этот раз - адресованные нынешним властям.

Организаторы акции - активисты движения под названием "Миллион моментов за демократию" - ранее провели целую серию демонстраций с требованием отставки чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Его подозревают в незаконном присвоении средств из фондов Евросоюза.

Они также обвиняют президента страны Милоша Земана в нарушении Конституции и продвижении интересов России и Китая.

В ночь на 20 августа 1968 года страны-участницы Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, после отказа Праги прекратить проведение либеральных реформ и вернуться на "социалистический путь" развития.

Несмотря на то, что размещение военного контингена называлось временной мерой, советские войска оставались в стране вплодь до "Барханой революции" 1989 года, которая привелка к падению коммунистического режима и изюранию на пост президента Вацлава Гавела.

Сегодня - три десятилетия спустя - оппозиция утверждает, что над чешской демократией и её институтами снова нависла серьёзная угроза . Очередная акция протеста запланирована на ноябрь - когда страна будет отмечать государственный праздник День борьбы за свободу и демократию.