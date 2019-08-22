Божественный Новый год в Рильских горах

2500 тысяч человек в белых одеждах исполнили религиозный танец в болгарских горах Рила. Так ежегодно 19 августа Всемирное белое братство отмечает начало Божественного Нового года. По обычаю, примерно 80 минут паломники двигаются по кругу на лугу у одного из Семи Рильских озёр в 90 км от Софии. Братья и сестры из разных стран, в том числе, из Франции, США и России, верят, что так они устанавливают связь с космической энергией. В основе синкретического оккультно-религиозного учения лежат различные аспекты эзотерического христианства и мистицизм индуизма. Члены братства верят в чистоту души и возможность гармоничного сосуществования людей. Общество создал болгарский духовный учитель Петр Дынов в 1920-х годах.