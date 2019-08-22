Суд не продлил срок Навальному

Суд оставил без изменений срок задержания Алексея Навального. О продлении ареста ходатайствовал начальник спецприемника, в котором оппозиционер отбывает наказание - в качестве компенсации за 18 часов, проведенных в больнице.

"Здесь нет ничего нового. Эти дела фабрикуются, чтобы абсолютно случайных людей посадить под арест и бессмысленным актом террора просто запугать всех остальных", - заявил оппозиционер.

Навальный получил 30 суток за призыв выйти на несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты в Москве продолжаются с середины июля и уже привели к массовым задержаниям участников. Правоохранительные органы завели несколько уголовных дел, в частности, в отношении независимого кандидата Любови Соболь и студента Высшей школы экономики Егора Жукова.

Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение нового митинга на проспекте Сахарова 24 августа. Здесь состоится концерт в честь Дня российского флага.