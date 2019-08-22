Сколько весит дикобраз? Взвешивание в Лондонском зоопарке

Сурикаты и пингвины, лягушки-быки и питоны, азиатские львы и южноафриканские дикобразы... В Лондонском зоопарке строго следят за здоровьем и формой его обитателей. Для этого животные и птицы регулярно проходят контрольное взвешивание.

По словам смотрителей, оно проводится не столько для того, чтобы выяснить, не набрал ли кто лишние килограммы, сколько для определения дозы лекарств, исходя из веса каждого питомца. А ещё это возможность узнать, например, когда у зверей начнётся линька, и не ожидает ли кто-то из них потомства.

На весы обитателей зоопарка заманивают при помощи вкусной приманки и прочих ухищрений. Процедура займёт как минимум неделю. Впрочем, не все 19 тысяч питомцев её пройдут. Иногда взвешивают только одного представителя того или иного вида, стада, стаи.