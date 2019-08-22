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Италия

Италия ищет выход из кризиса

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 Мария Горковская 
Италия ищет выход из кризиса
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Предложить итальянцам политическую альтернативу правым, вернуть им веру в парламент. Такой целью задались демократы во главе с Николой Дзингаретти и приступили к поискам парнеров по новой коалиции.

Если им не удастся добиться успеха, у президента Серджо Маттареллы останется два варианта для вывода страны из кризиса: назначить новые выборы - всего 14 месяцев спустя после предыдущих - или сформировать техническое правительство, которое но не будет принимать никаких политических решений.

Перед нами стоит непростой выбор. Наследие предыдущего правительства крайне отрицательное. Да и мы довольно далеки от некоторых политических сил, в особенности, от ключевого игрока в правительстве Конте - "Движения пяти звезд".
Никола Дзингаретти
"Демократическая партия"

Инициировавшая распад правительства "Лига" Маттео Сальвини призывает итальянцев вновь вернутсья на избиартельыне участки. Как и партия бывшего премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" .

У нас один выход: досрочные выборы. Об этом я сказал и президенту. "Вперед, Италия" полностью ему доверяет и примет любое его решение.
Сильвио Берлускони
бывший премьер-министр Италии

Джорджия Орланди, euronews: "Второй день переговоров в Квиринальском дворце. Все замерли в ожидании заявлений определенных политических сил. Главным образом, "Движения пяти звезд": будут ли они готовы принять предложение о сотрудничестве, сделанное им "Демократической партией"? Предложение из пяти пунктов, главный из которых - уважение европейских ценностей. Или, как уже объяснил лидер "Демократической партии", Италии придется вернуться к избирательным урнам?"

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