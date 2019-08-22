Италия: "дедлайн" для новой коалиции

Президент Италии Серджо Маттарелла продлил консультации по поиску выхода из политического кризиса до следующего вторника. 27 августа он выслушает предложения партий о перегруппировке сил для создания нового коалиционного правительства - после недавнего раскола прежней коалиции популистов и отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

Если стороны не договорятся, у Маттареллы останется два варианта: назначить новые выборы - всего через год после предыдущих! - или сформировать переходный кабинет, который не будет принимать никаких политических решений.

По итогам первого тура переговоров в четверг Матарелла заявил: "Во время первого раунда консультаций, которые только что завершились, некоторые партии выступили с инициативами, нацеленными на достижение парламентского консенсуса, что позволит сформировать новое правительство. Меня попросили предоставить больше времени для переговоров. Некоторые другие политические силы также выразили желание проверить возможность заключения договоренностей. Я прошу их всех не затягивать, мне нужен быстрый ответ во благо нашей страны".

Джорджия Оранди, Euronews: "Вектор в поиске решений действительно намечен политиками на первом туре консультаций в четверг. Конфигурация выглядит так: с одной стороны, Сальвини дает понять, что готов возобновить переговоры с "Движением пяти звезд". С другой стороны, само "Движение пяти звезд" во главе с Луиджи Ди Майо выдвигает программу из 10 пунктов. Эта партия является, пожалуй, самым лакомым партнером в переговорах, но пока "пятизвездники" не выражают открыто предпочтений ни в адрес "Лиги" Сальвини, ни в адерс Демократической партии.

Переговоры, намеченные на следующий вторник, покажут, что делать дальше. Отсутствие компромисса между политическими силами может привести к быстрому роспуску обеих палат парламента. Возможно, его распустят уже в среду, а затем оперативно назначат досрочные выборы, чтобы избежать тяжелых последствий политического кризиса для экономики".