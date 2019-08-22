Мирровое сообщество защитит жирафов

В Женеве в рамках Всемирной конференции по сохранению редких видов животных принято предварительное решение о защите жирафов в дикой природе. Речь идет об инициативе о существенном ограничении торговли мясом, шкурами и костью жирафов. Ожидается, что решение будет утверждено на пленарной сессии на следующей неделе; в этом случае поправку о самых высоких млекопитающих Земли внесут в Конвенцию ООН о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

По мнению Фреда Берковича из Международного союза охраны природы, "речь идет о тихом вымирании. Жирафы исчезают с лица Земли, и к этой проблеме приковано недостаточно общественного внимания. А ведь их осталось мало! Всего - менее 100 тысяч, а способных к размножению - 70 тысяч во всей Африке. Это совсем немного".

Обратить внимание на угрозу исчезновения жирафов участников Всемирной конференции в Женеве призвали шесть африканских стран. Неслучайно: за последние 30 лет популяция жирафов сократилась на 30-40%, главным образом из-за браконьеров и экологических проблем, приводящих к ухудшению естественной среды обитания.