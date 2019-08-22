Ученые советуют сдавать гаджеты в утиль

Ежегодно на планете накапливается свыше 45 миллионов тонн электронных отходов - речь идет о телефонах, компьютерах и других вышедших в утиль электронных приборах. В одной только Великобритании, как показало исследование Королевского химического общества, примерно в половине домов хранятся отработавшие свое электронные гаджеты. Отходы, материальная ценность которых в мировом масштабе достигает 62,5 миллиардов долларов.

Эксперт Королевского химического общества Минди Дулай поясняет: "Мы взяли за основу исследования, сделанные в Великобритании. Если экстраполировать выводы на страну в целом, то, по нашим расчетам, речь идет о 40 миллионах неиспользуемых электронных приборов. Если мы пойдем дальше, экстраполируя расчеты на европейский и мировой масштабы, то счет идет на многие и многие миллионы гаджетов, которыми никто не пользуется. Мы рекомендуем новый подход, который сводится к тому, чтобы сокращать потребление, делая ставку на вторичное использование и грамотную переработку.

Давайте возьмем в качестве примера смартфоны, в среднем их обновляют каждые два года. Но, может быть, теперь мы задумаемся и решим отложить покупку нового гаджета на год и так полностью исчерпаем потенциал уже имеющегося телефона? Самое главное в этой стратегии - вторичная переработка, мы призываем наладить доступную и удобную инфраструктуру для сбора ненужных гаджетов. С тем,чтобы затем грамотно их переработать".

Электронные устройства содержат ценные и редкие металлы, такие как золото и индий, а также токсичные вещества, например, мышьяк.

Опросы в Великобритании показали, что большинство владельцев старых гаджетов не намерены заботиться об их вторичной переработке. Эксперты говорят о двух причинах: это - отсутствие удобных пунктов сбора и разочарование населения после того, как были обнародованы факты о вывозе отходов в страны третьего мира вместо заявленной реутилизации.