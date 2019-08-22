Прошло 30 лет с акции "Балтийский путь"

Ровно 30 лет прошло с того дня, как два миллиона человек в странах Балтии объединились в 600-километровую человеческую цепь, которая прошла через три советские республики – Латвию, Литву и Эстонию. Событие получило название "Балтийский путь". Его целью было привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям 1939 года, изменившим статус стран Балтии.

Тогда, по итогам подписания пакта Молотова-Риббентропа СССР и Германия разграничили сферы интересов в Восточной Европе, одним из следствий чего стало присоединение к Советскому Союзу трех независимых балтийских государств.

Арунас Грумадас, координатор "Балтийского пути"

"В нашем случае, это был массовый эффект. Против этого, нет никаких сил – ни КГБ, ни армии. Представьте себе, миллион литовцев отправляется из всех деревень и городов одновременно. Что может это остановить? Кто это остановит? Я не могу себе представить, какую армию нужно ввести. Их тоже должно быть больше миллиона. Но это просто абсурд, это невозможно".

В 1990 году, через год после этого события на волне национального подъема все три государства вышли из состава СССР. А в 1991 году прекратил свое существование и сам Советский Союз.