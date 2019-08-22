Бразилия не справляется с пожарами в Амазонии

Бразилии не хватает ресурсов для тушения пожаров в лесах Амазонии, заявил президент страны Жаир Болсонару. Накануне Национальный институт космических исследований сообщил, что с начала года в амазонских лесах зафиксировано рекордное число очагов возгорания - 73 тысячи. Это ставит под угрозу сохранность джунглей и безопасность аборигенов.

"Мне 31 год и я задумываюсь о том, что ждет следующие поколения, наших детей и внуков, - рассказал живущий в Амазонии Марчело Паринтинтин. - Место, где мы обитаем, сегодня в безопасности, но уже через 10-15 лет условия изменятся: мы не будем дышать тем же воздухом, которым дышим сегодня. И это очень нас тревожит".

Бразильские власти заявили, что расследуют причины беспрецедентно агрессивных пожаров. Дым из Амазонии на днях достиг Сан-Паулу, при том, что город расположен в 3 тысячах километров от охваченных огнем территорий.

Экологи бьют тревогу: по их данным, происходящее - результат политики президента Болсонару, который поощряет агрессивную вырубку и псведоконтролируемые выжигания тропических лесов для создания сельхозугодий. Сохранить уникальные тропические леса требуют у властей и населяющие джунгли племена.

В ответ на критику Болсонару предположил, что пожары могут быть делом рук неправительственных организаций, желающих дискредитировать его политику; позднее он уточнил что это - не обвинение, а всего лишь версия.

Тропические леса Амазонии занимают 5,5 миллионов квадратных километров площади и вырабатывают около 20% кислорода, которым дышит наша планета. При этом, за последние полвека потеряны уже 17% их растительности, заявляют в Организации Объединённых Наций.