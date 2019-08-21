Трамп отменил визит в Данию из-за ее отказа продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

В своем Твиттере он написал следующее: "Дания - это особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время".

"Премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением ожидаю организации новой встречи в будущем!"

Датский премьер ранее назвала идею Трампа абсурдной, заявив что "Гренландия не продается. Гренландия - даже не датская. Гренландия принадлежит Гренландии". Она выразила надежду, что президент США говорил об этом не всерьез. В тоже время Фредериксен отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту Трампа, запланированному на 2-3 сентября.

Намерения американского президента относительно покупки Гренландии подтвердил на днях его экономический советник, объяснив это "стратегическим" интересом - отчасти из-за ее природных ресурсов.