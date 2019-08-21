Танго объединяет: российско-аргентинская пара выиграла ЧМ

Российско-аргентинская пара стала лучшей на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе.

Представляющие аргентинскую провинцию Огненная Земля Максим Герасимов и Агустина Пьяджо обошли 40 пар-конкурентов в категории салонное танго — классическом стиле, для которого характерны медленные размеренные движения без акробатических па.

"Это непередаваемые ощущения. Я нахожусь немного в шоке и не могу передать всех своих эмоций. Мы старались с Агустиной постараться насладиться нашим танцем", — поделился Максим Герасимов. — "У меня нет слов, чтобы описать наше счастье. Конечно мы надеялись победить, но даже не думали, что это действительно возможно. Мы наслаждались танцем, каждая секунда была незабываема", — добавила Агустина Пьяджо.

Российская пара Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева заняли третье место в категории, вице-чемпионами стали аргентинцы.

Следующий комплект медалей чемпионата разыграют в категории сценическое танго.