Италия: популисты и демократы обсуждают коалицию

Два дня на раздумья. Президент республики Серджо Маттарелла проведет консультации с депутатами в поисках формирования нового альтернативного большинства. И делать это нужно быстро - ведь перед страной много международных обязательств. Таких как Саммит большой семерки в эти выходные во Франции, предстоящее назначение итальянского представителя в новый состав Еврокомиссии, и, что самое важное, голосование в парламенте по бюджету.



И как раз последнее - приоритет для Маттареллы даже в рамках консультаций с партийными лидерами. Нацсекретарь Демократической партии Дзингаретти подтвердил, что заручился поддержкой однопартийцев для обсуждения коалиции с "Движением пяти звезд", но придерживаясь разработанного им плана или Италия снова отправится к избирательным урнам