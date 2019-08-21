Италия: популисты и демократы обсуждают коалицию

После отставки правительства Джузеппе Конте оппозиционная итальянская "Демократическая партия" во главе с Николой Дзингаретти заявила о готовности к обсуждению формирования коалиции с "Движением пяти звезд". Но с одним условием, политика правительства в случае объединения будет основана на 5 пунктах: лояльность к Евросоюзу, экологическая устойчивость, изменение отношения к мигрантам, отведение парламенту центральной роли и изменение экономической политики для стимулирования инвестиций.
Если переговоры провалятся, Италию ждут досрочные парламентские выборы.