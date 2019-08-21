В польских супермаркетах введут "тихие часы" для людей с аутизмом

Супермаркеты сети "Ашан" в Польше вводят "тихий час", чтобы помочь покупателям с аутизмом. На несколько часов в магазинах будут приглушать свет, отключать музыку и гасить телеэкраны, а продавцы в это время не будут делать никаких объявлений по громкой связи. Кроме того, в супермаркетах будут работать отдельные кассы, которыми в первую очередь смогут пользоваться люди с аутизмом.

В начале года "тихий час" был введен в супермаркетах Гданьска, Вроцлава, Радома, Кельце и нескольких других городов. Теперь же эту инициативу решили подхватить и другие магазины сети "Ашан".

"Наши исследования показывают, что 64% людей с аутизмом стараются не ходить в супермаркеты, а 28% попадали в ситуацию, когда их просили покинуть общественное место из-за того, что у них аутизм", - говорит Том Пурсер, руководитель одного из отделов британского Национального общества аутизма:

"Даже маленькие изменения могут помочь людям с аутизмом – к примеру, если бы сотрудники магазинов знали немного больше об этом диагнозе и если бы они иногда приглушали свет и отключали музыку".

Ранее "тихие часы" появились в супермаркетах Lidl в Ирландии. С 6 до 8 вечера здесь тоже отключают музыку и гасят свет, а людей с аутизмом пропускают на кассе вне очереди. Кроме того, они могут заходить в магазины со специально обученными собаками-помощниками.

"Тихие часы" в супермаркетах этой сети были введены вскоре после того, как скандал разразился в одном из магазинов в Дублине: его сотрудники отказались пустить в супермаркет мальчика с аутизмом и его маму, которые пришли вместе с собакой-помощником.