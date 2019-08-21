Пассажиры Open Arms сошли на берег

Пассажиры судна Open Arms сходят на берег на итальянском острове Лампедуза. Нелегалы провели на борту около трёх недель: Италия ещё больше года назад запретила входить в свои порты судам НПО. Однако около 40 человек больные и несовершеннолетние — получили разрешение сойти на берег.

Глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявил, что по результатам проверки некоторые больные оказались здоровыми, а некоторым несовершеннолетним оказалось больше 18.

Представители НПО сообщали об «ужасных психологических условиях» на борту. Некоторые мигранты прыгали за борт и пытались вплавь добраться до берега, их подбирала береговая охрана.

В итоге прокуратура города Агридженто на Сицилии распорядилась арестовать корабль, что означает необходимость эвакуации всех пассажиров.