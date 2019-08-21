— У вас с потолка течёт! — Да, это мёд!

— У вас потолок протекает!

— Да, это мёд!

50 кг медовых сот буквально взяли с потолка в австралийском Брисбене: огромный рой в 60 тысяч особей прятался в межэтажных перекрытиях частного дома. Причём владелица не сразу заподозрила, что досаждающие ей пчёлы живут прямо у неё над головой.

По словам пчеловодов приехавших спасать женщину, насекомые весной не смогли найти подходящего естественного укрытия, и человеческое жилище показалось им неплохой альтернативой.

Пчёл бережно собрали в контейнер и перевезли во временное пристанище.