Послание потомкам проплавало 50 лет

50 лет проплавала в море эта бутылка из-под "Советского шампанского" с посланием прежде, чем в начале августа ее обнаружил на Аляске, в местечке Шишмарёв, местный житель по фамилии Тайлор Ианофф.

Счастливый обладатель находки немедленно разместил на Facebook ее фотографию с просьбой помочь разыскать автора записки, датированной 20 июня 1969 года.

Соцсети сделали свое дело, и три дня спустя российские и американские СМИ сообщили, что бутылку бросил в Охотское море капитан советской плавбазы "Сулак" Анатолий Боцаненко.

"Мы же не знали: через 100, 200, 300 лет, когда кто найдет! - рассказывает опрошенный журналистами герой. - Больше всего была вероятность, что на российском побережье: может быть, на Курилах, Сахалине, может, в Японии или Китае - неизвестно было. Но сфантазировать, что она попадет так далеко и в те края, конечно, никто не мог, и сейчас даже диву даешься!"

50 лет назад 36-летний Анатолий Боцаненко был самым молодым капитаном на Дальневосточном флоте. На борту его плавбазы работали 350 человек. Идея написать послание и бросить в море пришла экипажу после того, как плавбаза выполнила план и получила поздравления в связи с производственными достижениями, о чем и решила сообщить потомкам.

Плавбазу "Сулак" построили в японском городе Иокогаме в 1966 году, в 1992-м она была списана.