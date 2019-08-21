Мигранты с Open Arms сходят на берег

Пассажиры судна Open Arms сходят на берег на итальянском острове Лампедуза. Корабль испанской НПО подобрал около 150 человек в начале августа.

Италия больше года назад запретила входить в свои порты судам НПО с нелегалами на борту, поэтому Open Arms 19 дней оставался в море. Однако около 40 человек больные и несовершеннолетние — получили разрешение сойти на берег.

Глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявил, что по результатам проверки некоторые больные оказались здоровыми, а некоторым несовершеннолетним оказалось больше 18.

В воскресенье Мадрид предлагал кораблю перейти в один из испанских портов. Однако экипаж отказался, объяснив это тем, что пассажиры могут не перенести ещё несколько дней пути. Представители НПО сообщали об «ужасных психологических условиях» на борту. Некоторые мигранты прыгали за борт и пытались вплавь добраться до берега, их подбирала береговая охрана.

В итоге прокуратура города Агридженто на Сицилии распорядилась арестовать корабль, что означает необходимость эвакуации всех пассажиров.

Несколько стран уже выразили согласие принять нелегалов. Испания отправила к Лампедузе корабль береговой охраны.