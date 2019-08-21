«Как же они умудрялись вместе работать?»

Президент Италии Серджо Маттарелла начинает в среду консультации с депутатами парламента: возможно ли сформировать альтернативное большинство и новое правительство без проведения досрочных выборов.

Премьер-министр и лидер правившей коалиции Джузеппе Конте накануне объявил о своей отставке, обвинив бывшего союзника Маттео Сальвини в фактическом развале кабинета.

Ферруччо де Бортоли, колумнист Corriere della Sera:

«Конте произнёс в некоторых отношениях достойную речь о верховенстве закона, о функционировании парламентской демократии, о централизации парламента, о достоинстве органов власти. А вот где он, по моему мнению, явно сгустил краски — это в нападках на Маттео Сальвини. Этому явно не было практических причин, это была личная точка зрения. Но если Сальвини действительно таков, как о нём говорил Конте, совершенно не жалея эпитетов, — то каким же образом они умудрились вместе работать все эти месяцы?»

«С этого дня мы наблюдаем торжество непоследовательности: все действующие лица итальянской политики поменяли позиции и следуют в русле оппортунизма. Я бы назвал это явление „итальянским перевоплощением“, самые разные формы которого мы уже наблюдаем. Я считаю это перевоплощение свидетельством деградации итальянской политической системы. Будет ли пользоваться доверием следующая правящая коалиция, если бывшие союзники, оказавшись один в правительстве, а другой в оппозиции, немедленно начали говорить строго противоположные вещи».