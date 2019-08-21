"Удивлены и разочарованы". Такими словами премьер-министр Метте Фредериксен встретила новость об отмене визита в Данию президента США.

Дональд Трамп отложил поездку после того, как его полушуточное предложение о покупке Гренландии не нашло отклика в Копенгагене.

У нас по-прежнему хорошие отношения. Естественно, Дания продолжит обсуждение вопросов сотрудничества с США и совместный поиск решений общих проблем. Метте Фредериксен премьер-министр Дании

В свою очередь, Трамп поблагодарил ее за то, что та "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и пообещал назначить новую встречу "когда-нибудь, в будущем".

"Ждать и надеяться" в Дании готовы не все. Возмущенные парламентарии сравнили Трампа с "избалованным ребенком".

"Раз мне не разрешают купить Гренландию, то я вообще не поеду в Данию" говорит он и ставит в неловкое положение США. Но мы обойдемся и без его приезда. Карстен Хенге депутат

"Так не разговаривают с государством. Особенно - с жителями Гренландии. Он мог бы быть поуважительнее. Ну а вообще мы все равно будем рады видеть его в Гренландии и обсудить с ним новые области сотрудничества с США" Оя Кемнитс Ларсен депутат

"Один из вопросов, которые должны были обсудить лидеры, касается сотрудничества в Арктике. Значение Гренландии в будущем датской Арктики огромно. Думаю, в Дании сожалеют, что обсуждение этого вопроса откладывается" Йонас Парелло-Плеснер экс-сотрудник МИД

Эксперты отмечают, что стратегическое положение и природные месторождения крупнейшего в мире острова заставляют призадуматься: а шутил ли Трамп?