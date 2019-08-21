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Италия

Франк Рибери стал игроком "Фиорентины"

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 Мария Сашинская 
Франк Рибери стал игроком "Фиорентины"
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После 12 сезонов в мюнхенской "Баварии" Франк Рибери принял предложение "Фиорентины". Футболист прилетел во Флоренцию на частном самолете, чтобы завершить подписание контракта. В конце прошлого сезона Рибери подвел черту под своими долгими отношениями с клубом Бундеслиги и получил статус свободного агента.

Франк Рибери, футболист

"Я счастлив. Я здесь со своей семьей. Так что давайте попробуем все вместе сделать что-нибудь невероятное"

В составе "Баварии" Рибери девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок страны, и пять раз – Суперкубок, а так же Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее СМИ сообщали, что в покупке футболиста заинтересованы, в числе прочих, российские команды "Локомотив", "Спартак" и "Динамо".