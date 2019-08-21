Facebook обещает больше конфиденциальности

Facebook объявил о постепенном внедрении новой функции, которая позволит людям отслеживать и удалять личные данные, поступающие в соцсеть с других интернет-ресурсов. Идея, которую СМИ и некоторые эксперты уже назвали "сырой". Так, специалист по новым технологиям в Associated Press Барбара Ортьютей отмечает: "Чтобы отключить систему передачи ваших данных, нужно пойти в настройки, найти функцию под названием off-Facebook activity. Добраться до нее не так просто, вам придется прочитать немало инструкций. Очень вероятно, что многие пользователи вообще решат этим не заниматься - слишком хлопотно!"

Руководство Facebook пообещало открыть для ознакомления перечень приложений и сайтов, которые собирают сведения о пользователях и передают их в соцесть - в частотности, для формирования целевой рекламы. На первом этапе функция будет доступна лишь в Ирландии, Южной Кореи и Испании.

Facebook не раз подвергали критике за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава компании Марк Цукерберг обещал, что соцсеть будут бережнее обращаться с персональной информацией.