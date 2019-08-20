Россия и G7: «цивилизованный развод» или передышка?

Пока Биарриц готовится к саммиту «Большой семерки», из которого Россию исключили в 2014 за политику в отношении Украины, французский президент принимает в своей летней резиденции Владимира Путина.

Означает ли встреча двух президентов, что Запад простил России Крым и Донбасс и готов снова принять ее в элитный клуб, или визит стал признаком «цивилизованного развода»?

Ситуации на Украине в этом году действительно отводится второстепенная роль. Странам-членам «семерки» необходимо в первую очередь выяснить отношения внутри клуба, считают эксперты. Саммит в Биаррице проходит на фоне сложного выхода Великобритании из ЕС и обострения торгово-экономических отношений между США и Китаем, при котором Вашингтон не учитывает интересы Европы и Японии.

Противоречия усугубляются ситуацией вокруг иранского нефтяного танкера, который в очередной раз напомнил о необходимости урегулирования отношений Запада с Тегераном. В такой ситуации Россия, которая традиционно стоит особняком, как считает ряд экспертов, могла бы только помешать и без того сложному диалогу.

«Современная международная обстановка требует от "семерки" доверительного обсуждения существенных вопросов как внутри западного мира, так и за его пределами, - полагает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. - В нынешних сложных обстоятельствах саммит имеет гораздо большее значение, чем 15-20 лет назад».

Россия также заявила о своей незаинтересованности в возвращении к формату G8. «Ее («восьмерки») не существует, как я могу вернуться в организацию, которой не существует?» - сказал Владимир Путин после встречи с французским президентом в понедельник.

«Белая ворона» G8

«Большая семерка» была основана в 1975 году как неформальная платформа для общения развитых западных демократий. Все страны-члены клуба так или иначе связаны с США, будь то членство в НАТО или двусторонние военные договоренности.

Россию в клуб приняли в 1998 году. На тот момент она все еще воспринималась как наследница СССР и его могущества, но была существенно ослаблена экономическим кризисом и трудностями, связанными с переходом к демократическому управлению.

Россия не очень уютно себя чувствовала, как единственная недемократия в клубе, где она по развитию политических институтов и политических свобод была на последнем месте. Ситуация выглядела так, что есть консолидированная позиция демократического Запада и есть Россия, которой эту позицию Запад озвучивает на саммите Александр Баунов редактор Carnegie.ru

Допуском Кремля в элитный клуб Запад стремился поощрить Москву на пути к демократии и ответить критикам, осуждающим G7 за отсутствие инклюзивности. Но Россия на протяжении всей истории «Большой восьмерки» оставалась «белой вороной».

«Министры финансов стран-членов клуба всегда собирались семеркой, без участия России что, в некотором смысле, уже является неполным членством», - отметил редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Если во времена Бориса Ельцина участие России расценивалось, как символ окончания «холодной войны» и перехода к партнерским отношениям с Западом, то с приходом к власти Владимира Путина ситуация изменилась.

«Россия не очень уютно себя чувствовала, как единственная недемократия в клубе, где она по развитию политических институтов и политических свобод была на последнем месте. Ситуация выглядела так, что есть консолидированная позиция демократического Запада и есть Россия, которой эту позицию Запад озвучивает на саммите», - считает политолог.

«С Россией разговаривают и будут разговаривать»

По мнению эксперта, исключение России сильно сказалось на имидже страны, а Запад потерял «голос развивающегося авторитарного мира». «Большая часть людей на планете живет в развивающихся странах. Поэтому "семерка" без России потеряла репрезентативность, идеальный Запад снова замкнулся в себе. Это как раз то, чего хотели избежать, когда включили Россию», - сказал Баунов.

Для Запада потребности в участии России в G8 сейчас нет. В долгосрочной перспективе может ставиться вопрос об участии других стран, не менее важных, таких как, например, Индия Тимофей Бордачев программный директор клуба "Валдай"

Кремль, всегда противопоставлявший себя Западу, с 2014 года окончательно переориентировался на Восток. По официальным данным, в 2018 товарооборот России с Китаем вырос более, чем на 27% и достиг 107 млрд. долларов. Для сравнения, двумя годами ранее этот показатель составлял 69 млрд. долларов. «Сейчас главным экономическим партнером России является Китай. И выстраивание отношений с ним – это безусловный приоритет российской внешнеэкономической политики», - считает Бордачев.

Переориентация на развивающиеся рынки может стать и главным направлением внешней политики стран-членов «семерки». «Для Запада потребности в участии России в G8 сейчас нет. В долгосрочной перспективе может ставиться вопрос об участии других стран, не менее важных, таких как, например, Индия», - сказал политолог.

Осознавая важность развивающихся экономик, страны «Большой восьмерки» создали в конце 90-х новый – расширенный – клуб, который включил в себя 20 главных экономик мира. На сегодняшний день, G20, первый саммит которого в составе глав государств состоялся только в 2008 году, включает в себя большую часть мирового ВВП. В клуб входят как США - традиционный противник Кремля, так и его ситуативные союзники в виде Китая.

«Двадцатка» - гораздо более репрезентативный клуб, - считает Баунов. - Там есть режимы демократические, смешанные, авторитарные и даже тоталитарные, если взять Китай или Саудовскую Аравию. И Россия себя чувствует там комфортнее: на фоне развивающихся стран она считается одной из развитых».

Несмотря на усиливающиеся разногласия с Западом, американские санкции и продолжающийся кризис на Украине, Россия активно участвует в большой политике. Москва включена в переговоры по иранской ядерной сделке, конфликту в Сирии и другим важнейшим вопросам.

«Россию трудно изолировать из-за территории, пространства, размеров внутреннего рынка, поэтому острая фаза отношений с Западом прошла, и с Россией разговаривают и будут разговаривать», - сказал Баунов.