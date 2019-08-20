Госдума расследует "иностранное вмешательство"

В Госдуме создана комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России; ее первое заседание намечено на 23 августа. Круг полномочий новой структуры председатель нижней палаты Вячеслав Володин определил так:

"Анализ, исследование и изучение фактов вмешательства. Затем уже доклад Государственной думы с тем, чтобы мы могли передать эти материалы правоохранительным органам, оззвучить их в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ПАСЕ".

Решение о расследовании предполагаемого вмешательства было принято после того, как российский МИД обвинил посольство США в координировании несанкционированных уличных акций в Москве. Призывы выходить на незаконные акции, по словам представителя МИД Марии Захаровой, публиковала также немецкая государственная телерадиокомпания Deutche Welle. В связи с этими эпизодами США и Германия получили ноты протесты.

Слушания комиссии, по словам депутатов, будут открытыми, в них примут участие эксперты и представители заинтересованных ведомств. Выводы будут представлены общественности.

Новая думская структура дополнит работающую в Совете федерации временную комиссию по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Ее председатель первым заявил об иностранном следе в массовых протестах в Москве.

Депутаты Госудмы называют учреждение комиссии своеобразным ответом на расследование сенатом США предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 г.

Андрей Колесников из Московского центра Карнеги:

"Это мифологема, позволяющая представлять события как инспирированные кем-то. В принципе это типично для нынешней государственной власти и типично для Путина, который убежден в том, что нет никаких процессов, которые проявляются сами собой. Нет такого субъекта как народ. Никто просто так, по своей воле, на улицу выйти не может.

Опасность такого рода докладов, рассуждений, обсуждений, состоит в том, что они действительно могут рекомендовать правоохранительным органам, всерьез рекомендовать, наказать ту или иную организацию".