Будущее Италии — в руках Джузеппе Конте

20 августа может стать исторической датой для Италии. Премьер-министр страны Джузеппе Конте выступит с речью в Сенате касательно политического кризиса, разразившегося после заявления лидера партии "Лига" и вице-премьера страны Маттео Сальвини о развале правящей коалиции с "Движением 5 звезд".

На внеочередном заседании депутаты должны обсудить вопрос о недоверии правительству. Но до этого может не дойти, если Конте объявит о своей отставке. И тогда решение о роспуске парламента и назначении новых выборов будет принимать президент Италии Серджо Маттарелла.

Автоматического роспуска парламента можно избежать, если в нем появится новое большинство. Один из вариантов — коалиция "Движения 5 звезд" с "Демократической партией". Но среди демократов наблюдается раскол. Одни поддерживают объединение, другие, в том числе и лидер партии Никола Дзингаретти, выступают за досрочные выборы, которые впервые в послевоенной Италии могут пройти осенью накануне голосования по бюджету - крайне важного момента для страны с самым высоким в еврозоне внешним долгом — более 2 трлн евро.