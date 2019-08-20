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Германия

Облачные и инди-игры на выставке Gamescom

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 Ольга Кепински 
Облачные и инди-игры на выставке Gamescom
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Глаза прикованы к экранам, пальцы управляют джойстиками вслепую. Они защищены от окружающей среды наушниками и погружены в игровую реальность. Около полумиллиона поклонников съехались в Кёльн на крупнейшую в Европе выставку компьютерных и видеоигр Gamescom. Около 1000 компаний представляют свои инновационные разработки. Среди которых такие гранды как Google, Microsoft и Xbox Game Studios. А вот разработчик World of Warcraft компания Blizzard в этом году на выставку не приехала.

Две главные тенденции на Gamescom — это облачные игры и инди-игры. Облачные игры — это очень важная тенденция, суть которой в том, чтобы играть в игры практически на каждом устройстве, потому что фактическая учетная запись пользователя находится в облаке. Это очень важный рынок будущего, создание которого происходит здесь и сейчас.

Вторая тенденция — инди-игры. В настоящее время маленькие и независимые студии разрабатывают игры со своими уникальными сюжетами. Мы также наблюдаем это здесь на Gamescom. Более 150 инди-разработчиков приехали представить свои игры. Самые захватывающие и самые интересные сюжеты в настоящее время нельзя прочитать в романах, но они присутствуют в игровом формате
Феликс Фальк
немецкая ассоциация игр Game

Выставка Gamescom продлится до 24 августа.