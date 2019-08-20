Облачные и инди-игры на выставке Gamescom

Глаза прикованы к экранам, пальцы управляют джойстиками вслепую. Они защищены от окружающей среды наушниками и погружены в игровую реальность. Около полумиллиона поклонников съехались в Кёльн на крупнейшую в Европе выставку компьютерных и видеоигр Gamescom. Около 1000 компаний представляют свои инновационные разработки. Среди которых такие гранды как Google, Microsoft и Xbox Game Studios. А вот разработчик World of Warcraft компания Blizzard в этом году на выставку не приехала.
Выставка Gamescom продлится до 24 августа.