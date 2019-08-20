МИД РФ: Россия не будет втянута в новую гонку вооружений

Недавние ракетные испытания в США нагнетают военную напряженность, но Москва не будет втянута в новую гонку вооружений и не станет развертывать наземные системы средней дальности до тех пор, пока Вашингтон не сделает это первым. Так российский МИД отреагировал на проведенные Пентагоном испытания крылатой ракеты, выходящие за рамки условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Это первая подобная операция с момента выхода США из Договора ДРСМД в августе этого года. Тогда Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения и разработке ракеты с радиусом действия более 3000 км, после чего в одностороннем порядке США вышли из Договора.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин так прокомментировал ситуацию:

Владимир Путин, президент России

"Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Не мы вышли из Договора по ДРСМД. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора по стратегически-наступательным вооружениям СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе".

Договор о ДРСМД был подписан в 1987 году тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Соглашение запрещало ракеты наземного базирования с дальностью от 500 м до 5500 км.