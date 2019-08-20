Отставка кабинета Джузеппе Конте

Президент Италии Серджо Маттарела принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте, поручив ему продолжить исполнять обязанности вплоть до формирования нового кабинета. Консультации парламентских партий о новой коалиции или досрочных выборах начнутся в среду.

О решении подать в отставку Конте объявил на заседании Сената, возложив ответственность за политический кризис на лидера «Лини», вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Хотя понятно, кто именно несёт ответственность за правительственный кризис, но если у них нет мужества, политического мужества, взять её на себя, ну что ж, это сделаю я. Джузеппе Конте председатель Совета министров Италии

Сам Маттео Сальвини, рассчитывающий на хороший результат для «Лиги» в случае досрочных выборах, заявил, что ни о чём не жалеет:

«_Мы не боимся, у нас чистая совесть, есть честь и мужество. Достоинство важнее тысячи депутатских мандатов, но, если они полагают, что я устранюсь и открою порты [для мигрантов], _–_ нет уж_»_._

Коалиционный кабинет Джузеппе Конте был сформирован 1 июня 2018 г., объединив министров от движения Пяти звёзд и «Лиги».