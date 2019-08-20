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Индия

Индия вывела на орбиту Луны космическую станцию

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 Мария Сашинская 
Индия вывела на орбиту Луны космическую станцию
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Индия вывела за орбиту Луны автоматическую космическую станцию "Чандраян-2". Ожидается, что 7 сентября станция высадит орбитальный аппарат на южный полюс Луны. Его главная миссия – изучение состава поверхности. Руководитель индийской организации космических исследований сообщил, что "Чандраян-2" вышел на лунную орбиту в 03:32 по Гринвичу, выполнив точный маневр.

Каиласавадивоо Сиван, глава индийской организации космических исследований

"Следующий важный маневр произойдет 2 сентября, когда спускаемый аппарат будет отделен от орбитальной части. Пока все операции выполняются системами космической станции".

3 сентября с Земли проверят работоспособность орбитального аппарата, а на следующий день начнется его спуск на лунную поверхность. "Чандраян-2" - это вторая космическая миссия Индии по исследованию Луны. Первая состоялась осенью 2008 года, когда аппарат "Чандраян-1" совершил жесткую посадку.

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