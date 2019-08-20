Три человека погибли в результате крушения вертолёта на греческом острове Порос, расположенном в Сароническом заливе. Оба погибших пассажира – российские граждане. Их гибель подтвердили в посольстве России. Пилотом был гражданин Греции.

Как сообщает ТАСС, разбившийся вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал частному лицу, который сдавал его в аренду для коммерческого использования.

Вертолет был нанят двумя россиянами для перелёта из городка ГалатАс на полуострове Пелопоннес в Афинский международный аэропорт. Пролетая на островом Порос, вертолёт зацепилс за линию электропередач, загорелся, взорвался и рухнул в воду в 50 метрах от берега. В результате катастрофы остров оказался обесточен.