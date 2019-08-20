Российский меценат погиб при крушении вертолета

Три человека погибли в результате крушения вертолета на греческом острове Порос, расположенном в Сароническом заливе. Оба погибших пассажира - граждане России. Один из них - бизнесмен и основатель первого в стране частного Музея русской иконы Михаил Абрамов. Своей главной задачей в многочисленных интервью коллекционер называл возвращение икон на родину из-за границы.

Разбившийся вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал частному лицу, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Он был нанят россиянами для перелёта из городка Галатас на полуострове Пелопоннес в Афинский международный аэропорт. Пролетая над островом Порос, вертолёт зацепился за линию электропередач, загорелся, взорвался и рухнул в воду в 50 метрах от берега. В результате обрыва проводов остров оказался обесточен. Греческие водолазы достали из воды тела погибших.