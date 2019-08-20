Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Греция

Российский меценат погиб при крушении вертолета

 Комментарии
 Юрий Смирнов 
Российский меценат погиб при крушении вертолета
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Три человека погибли в результате крушения вертолета на греческом острове Порос, расположенном в Сароническом заливе. Оба погибших пассажира - граждане России. Один из них - бизнесмен и основатель первого в стране частного Музея русской иконы Михаил Абрамов. Своей главной задачей в многочисленных интервью коллекционер называл возвращение икон на родину из-за границы.

Разбившийся вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал частному лицу, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Он был нанят россиянами для перелёта из городка Галатас на полуострове Пелопоннес в Афинский международный аэропорт. Пролетая над островом Порос, вертолёт зацепился за линию электропередач, загорелся, взорвался и рухнул в воду в 50 метрах от берега. В результате обрыва проводов остров оказался обесточен. Греческие водолазы достали из воды тела погибших.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube