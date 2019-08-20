Биосферный заповедник в огне

На испанском острове Гран-Канария продолжается борьба с огнем. Справиться со стихией пытаются 700 пожарных, 16 самолетов.

"Это больше похоже на зону боевых действий" - признаются спасатели. По их словам, это самые мощные лесные пожары в Испании за последние шесть лет.

Пламенем охвачены 10 тысяч гектаров леса. Горит Национальный парк Тамадаба, известный своими уникальными соснами и объявленный ЮНЕСКО "большим заповедником биосферы". Перекрыты 20 дорог.

9 000 человек из 8 муниципалитетов были вынуждены покинуть свои дома.

"Каждая вспышка причиняет нам боль", - гоорят местная жительница.

Десятки человек нашли временный приют в спортивном центре муниципалитета Агаэте. Им помогают волонтеры

"Мы готовим, убираем, делаем все, что нужно", - говорит волотер.

Нынешний пожар - уже третий за неделю. Справиться с огнем мешает жара и сильный ветер.