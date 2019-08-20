Облачный гейминг в Кёльне

Облачный гейминг в центре внимания в Кёльне. На ежегодной международной выставке компьютерных игр Gamescom программисты, предприниматели и просто любители провести несколько часов у экрана, управляя любимым персонажем, обсуждают один из наиболее активно развивающихся трендов. Никакой привязки к месту, отсутствие необходимости закупаться дорогим оборудованием, гибкая тарифная политика - все это способствует росту интереса к стриминговым сервисам у геймеров. Для многих компьютерные игры - это уже давно не детское развлечение, а способ заработать. В июле 16-летний американец Кайл Гирсдорф получил самый крупный в истории киберспорта приз в размере 3 млн долларов, став чемпионом мира по Fortnite.