Призрачные мечты парижских пригородов

Париж считается мировой столицей люкса и одним из самых дорогих городов для жизни. Но, отъехав на автомобиле несколько километров от центра города, словно попадаешь в абсолютно иной мир - так называемые банльё - бывшие пригороды, которые со временем присоединились к столице. Здесь шик сменяет бедность, а национальный девиз Французской Республики "Свобода, равенство, братство" вызывает большие сомнения.

Чтобы разобраться в существующих здесь социальных проблемах, мы обратились за помощью к местному жителю Фуаду Бен Ахмеду, который вырос в одном из таких непростых парижских районов.

Фуад Бен Ахмед, социальный работник: "Мы видим определенный недостаток внимания со стороны правительства. Те члены кабинета, которые при таких должностях могли бы реально изменить повседневную жизнь местных жителей, не могут понять реальность, с которой сталкиваются люди здесь. И это действительно сложно".

Бен Ахмед провозит нас по Сен-Дени - 93 департаменту, расположенному к северу от Парижа. Его населяют в основном малообеспеченные французы и иммигранты. Этот многонациональный район, где образовались коммуны выходцев из Северной и Центральной Африки, а также Восточной Европы, считается одним из самых криминогенных. 93 департамент Франции стал символом расового и экономического разделения.

Фуад Бен Ахмед: "Социальное исключение начинается, когда у вас нет работы, когда вы не можете пользоваться транспортом, когда вы не можете полностью пользоваться всеми своими правами, когда вы не можете отправить свое резюме в компанию без того, чтобы там обязательно не приняли во внимание, что вы живете в 93-м".

А мы направляемся в Клиши-Су-Буа - коммуну в департаменте Сен-Дени. В 2005 году здесь начались волнения, переросшие в массовые беспорядки, которые впоследствии распространились и на другие районы Парижа.

"Лифт не работает. Мы только что видели женщину, которая вынуждена была подниматься пешком. Когда вы не можете без проблем попасть в свою квартиру или не можете выйти - это ужасно", - говорит Бен Ахмед.

Райан Томпсон, Euronews: "Мы говорили с жителями этих пригородов о том, что они чувствуют свое неравенство во французском обществе. Они не только постоянно сталкиваются с проблемами жилья, занятости и мобильности, но также с систематическим неравенством в повседневной жизни во Франции. Многие настороженно относятся к тому, как их изображают во французских СМИ. Но, несмотря на наши многочисленные просьбы рассказать о своей жизни перед камерой, они все отказались. Они сказали, что не видят никаких перспектив во Франции, и что они не живут, а выживают".

Мишель Кокорефф, социолог: "Существует такой расовый барьер. Несмотря на то, что мы - страна прав человека, с декларацией прав человека, верховенством закона, демократии и так далее, найти работу, когда тебя зовут Бубакар и ты малиец, гораздо сложнее, чем когда тебя зовут Бернар, а твои родители родились в Бретани. Это страна равенства на бумаге. Но на самом деле - это страна неравенства и несправедливости".

С 2005 года правительство потратило более 50 миллиардов евро, пытаясь улучшить жизнь и ситуацию в проблемных районах. Однако заветная французская мечта для большинства их жителей, скорее всего, так и останется только мечтой.