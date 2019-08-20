Захват заложников в Бразилии

Мужчина, захвативший автобус в Рио-де-Жанейро, застрелен снайпером. Заложники - все 37 человек - освобождены. Никто из них не пострадал. Полицейская операция продолжалась почти четыре часа.

Злоумышленник разлил в автобусе бензин и грозил его поджечь, при этом не выдвигая никаких требований. Как оказалось позже, пассажирам он угрожал игрушечным пистолетом. По данным правоохранителей, скорее всего, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

Инцидент произошел на мосту, соединяющем район Сан-Гонсалу с центром Рио-де-Жанейро. Город встал в пробках.