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Бразилия

Захват заложников в Бразилии

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 Мария Горковская 
Захват заложников в Бразилии
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Мужчина, захвативший автобус в Рио-де-Жанейро, застрелен снайпером. Заложники - все 37 человек - освобождены. Никто из них не пострадал. Полицейская операция продолжалась почти четыре часа.

Злоумышленник разлил в автобусе бензин и грозил его поджечь, при этом не выдвигая никаких требований. Как оказалось позже, пассажирам он угрожал игрушечным пистолетом. По данным правоохранителей, скорее всего, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

Инцидент произошел на мосту, соединяющем район Сан-Гонсалу с центром Рио-де-Жанейро. Город встал в пробках.

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